Omlet deyip geçmeyin!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:03

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:03

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan omlet, besin değeri olarak oldukça zengin ve protein kalitesi çok yüksek bir yiyecektir. Her öğün tüketilebilir. Mutfak kültürümüzde önemli bir yere sahip olan omletin bir çok çeşidi yapılmaktadır. İşte omlet yapmanın püf noktaları ve en sevilen 4 omlet tarifi…





PEYNİRLİ OMLET

Malzemeler

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı tereyağı

1 çay kaşığının ucuyla tuz

1 çay kaşığının ucuyla karabiber

2 yemek kaşığı kaşar peyniri veya beyaz peynir

2-3 dal maydanoz





Yapılışı

Bir kasede yumurtaları çırpma teliyle iyice çırpın. Süt ve tuzuda ekleyip çırpmaya devam edin.

Tavayı kızdırıp tereyağını ekleyin ve tüm yavanın yağlanmasını sağlayın. Yumurtayı dökün ve pişmesini bekleyin.

Ayrı bir tabakta peynir ve maydanozu karıştırın tavada pişen yumurtanın üstüne ekleyin. Spatula yardımıyla ikiye katlayıp 30 saniyede kadar pişirin. Ocağı kapatın.

Servis tabağına alıp üstüne karabiber serpebilirsiniz. Afiyet olsun.





MANTARLI OMLET

Malzemeler

2 adet yumurta

5-10 adet mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber





Yapılışı

Mantarların kabuğunu soyduktan sonra ince ince doğrayın.

Tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağında hafif kavurun ve tabağa alın.

Yumurtaları bir kasede çırpın ve üzerine karabiberi, tuzu da ekleyip çırpın.

Mantarları pişirdiğiniz tavaya çok az zeytinyağı damlatın. Çırpılmış yumurtaları dökün ve pişirin. Üzerine mantarları ekleyip pişirin.

Spatula yardımıyla ikiye katlayıp 30 saniyede kadar daha pişirin. Ocağı kapatın. Üzerine pul biber serpebilirsiniz. Afiyet olsun.





SEBZELİ OMLET

Malzemeler

2 adet yumurta

1 ince dilim beyaz peynir

Çok az kapya biber ve yeşil biber

2 adet çeri domates

Tuz ve isteğe göre diğer baharatlar

1 tatlı kaşığı tereyağı





Yapılışı

Sebzeleri bir kapta küp küp doğrayın. Yumurtaları çırpın ve üzerine sebzeleri de ekleyerek tüm malzemeleri homojen hale gelecek kadar karıştırın.

Daha sonra tereyağı koyduğunuz tavaya bu karışımı dökün.

Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte omletinizi pişirmeye bırakın. Afiyet olsun.





PATATESLİ OMLET

Malzemeler

2 adet küçük boy patates

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı kaşar peynir





Yapılışı

Patatesi yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.

Tavada tereyağını ekleyin ve patatesleri de ekleyip kızarana kadar kavurun.

Yumurtaları derin bir kasede çırpın. (Dilerseniz kaşar peynirlerini bu aşamada ekleyebilirsiniz.)

Kızaran patateslerin üzerine çırptığınız yumurtaları ekleyin. Tavanın üzerine kapak kapatın. Kabarmaya başlayınca ve kızarınca ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.





OMLET YAPMANIN PÜF NOKTALARI:

Yumurtanız taze ve oda sıcaklığında olmalı.

Kabarık bir doku elde etmek için az miktarda süt ekleyebilirsiniz.

Yumurtaları tamamen homojen olana kadar çırpın.

Daha lezzetli olması için tereyağı tercih edin.

Tavayı ısıtın, tereyağı veya sıvı yağdan çıkan kabarcıklar sönmeye başladığında yumurtaları ekleyin.

Yapışmaz tava kullanın.

Omlet orta ateşte pişirilmelidir.

Omletin içine çok malzeme eklemeyin. Katlaması zorlaşır.











