Maş fasulyesi nedir, nasıl pişirilir? Maş fasulyesinin yararları nelerdir?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:39

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:06

Maş fasulyesi, sağlıklı beslenme bilincine sahip olan kişiler tarafından son yıllarda daha fazla tüketilmeye başlanmış bir bakliyat cinsidir. Güney Asya’da yaygın olarak yetiştirilen maş fasulyesi, yüksek lif ve mineral oranı ile dikkat çeken besinlerden arasında. Maş fasulyesi, ülkemizde 50 yıl öncesine kadar ‘cin börülcesi’ olarak da biliniyordu. Tüm bakliyatlarda olduğu gibi maş fasulyesiyle de çorba, salata, humus, köfte, pilav, mantı gibi yemekler hazırlanabilir. Maş fasulyesi salatası ise en bilinen tariflerden biri. Peki maş fasulyesi nasıl pişirilir? Maş fasulyesinin faydaları nelerdir?

MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI?

Yüksek protein ve yüksek posa içeriğine sahiptir.

Vitaminler ve minerallerden zengindir.

Düşük kalorilidir.

Az yağlıdır.

Kolesterolü düzenler.

Sodyum oranı düşüktür.

Antioksidanlardan zengindir.

Gluten içermez.

Anti-aging bir besindir.

MAŞ FASULYESİ NASIL PİŞİRİLİR?

Maş fasulyesi çok su çeker, pişirirken suyuna dikkat edin.

Maş fasulyesini haşlarken 1-2 kaşık sirke koyarsanız, pişme sırasında dağılmazlar. Çok çabuk pişer, düdüklü tencere yerine normal tencerede pişirin.

Maş fasulyesini haşlarken tuzunu sonra ekleyin, tuz suyun kaynamasını geciktirir.

MAŞ FASULYESİ SALATASI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı maş fasulyesi

Yarım demet taze soğan

Yarım demet dereotu

3 adet közlenmiş kırmızı biber

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

5-6 adet kornişon turşu

1 çay bardağı mısır

1 çay kaşığı pul biber

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı sirke

Yapılışı

Maş fasulyesini bir gece öncesinden suda bekletin. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın. Haşlanan fasulyeleri süzüp soğumaya bırakın.

Taze soğan, dereotu, kornişon turşu, közlenmiş kırmızı biberleri ince ince doğrayın.

Maş fasulyesini derin bir kaseye alın. Doğradığınız bütün malzemeleri ekleyin. Cevizi ve mısırıda ilave edip karıştırın.

Sos için limonun suyu, sirke, zeytinyağı, tuz ve pul biberi küçük bir kasede iyice karıştırın.

Üzerine sosu ilave edip tekrar karıştırın. Afiyet olsun.

Not: Maş fasulyesi salatanızı haşlanmış yumurta ve çeri domatesle süsleyebilirsiniz.