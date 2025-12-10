En lezzetli ve pratik yöntem: Kıtır kıtır ıspanaklı börek tarifi

Ispanaklı börek, Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri. Hem sofralara renk katar hem de doyurucu iç harcıyla tam bir kurtarıcıdır. Hazır yufkayla kolayca hazırlanabilen bu tarif, ister tepsi böreği ister rulo börek olarak yapılabilir. Çay saatlerinden kahvaltıya kadar her öğünde rahatlıkla servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
İç Harcı için:
- 600 g ıspanak (ayıklayıp doğranmış)
- 1 adet büyük kuru soğan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- İsteğe göre pul biber veya çörekotu
Yufkaları Islatmak İçin:
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Çörekotu veya susam
ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?
1. İç Harcı Hazırlayın
Ispanakları güzelce yıkayıp süzün. İnce ince doğrayın.
Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleştirin.
Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.
Tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın, soğumaya bırakın.
2. Sosu Karıştırın
Bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.
Bu karışım yufkaların hem daha yumuşak hem de daha çıtır olmasını sağlar.
3. Böreği Hazırlayın
Yufkayı tezgâha serin ve sosla hafifçe ıslatın.
Ispanaklı iç harçtan yayın.
Rulo yapın ve tepsiye yerleştirin.
Dilerseniz yufkayı üçgen kesip kol böreği şeklinde de hazırlayabilirsiniz.
4. Üzerini Süsleyip Pişirin
Üzerine yumurta sarısı sürün.
Çörekotu veya susam serpin.
180°C fırında yaklaşık 30–35 dakika altı ve üstü kızarana kadar pişirin.