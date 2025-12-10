En lezzetli ve pratik yöntem: Kıtır kıtır ıspanaklı börek tarifi

Ispanaklı börek, Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri. Hem sofralara renk katar hem de doyurucu iç harcıyla tam bir kurtarıcıdır. Hazır yufkayla kolayca hazırlanabilen bu tarif, ister tepsi böreği ister rulo börek olarak yapılabilir. Çay saatlerinden kahvaltıya kadar her öğünde rahatlıkla servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

İç Harcı için:

600 g ıspanak (ayıklayıp doğranmış)

1 adet b üyük kuru so ğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay ka şığı tuz

1 çay ka şığı karabiber

İsteğe g öre pul biber veya çörekotu

Yufkaları Islatmak İçin:

1 çay barda ğı s üt

1 çay barda ğı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

Yumurta sar ısı

Çörekotu veya susam

ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?

1. İç Harcı Hazırlayın

Ispanakları güzelce yıkayıp süzün. İnce ince doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleştirin.

Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın, soğumaya bırakın.

2. Sosu Karıştırın

Bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Bu karışım yufkaların hem daha yumuşak hem de daha çıtır olmasını sağlar.

3. Böreği Hazırlayın

Yufkayı tezgâha serin ve sosla hafifçe ıslatın.

Ispanaklı iç harçtan yayın.

Rulo yapın ve tepsiye yerleştirin.

Dilerseniz yufkayı üçgen kesip kol böreği şeklinde de hazırlayabilirsiniz.

4. Üzerini Süsleyip Pişirin

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Çörekotu veya susam serpin.

180°C fırında yaklaşık 30–35 dakika altı ve üstü kızarana kadar pişirin.