Endonezya mutfağının gözde lezzeti: MasterChef sate lilit tarifi

Endonezya’nın Bali adasından gelen sate lilit, kıyılmış et veya balığın hindistancevizi ve aromatik baharatlarla karıştırılıp bambu şiş veya limon yaprağına sarılmasıyla hazırlanan geleneksel bir lezzettir. Hem hafif hem de egzotik aromasıyla öne çıkan bu yemek, Endonezya sokak mutfağının en sevilen tatlarından biridir ve evde kolayca hazırlanabilir. Peki, Endonezya mutfağının gözde lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef sate lilit tarifi...
Malzemeler
- 500 g tavuk göğsü veya balık fileto (ince kıyılmış veya robotta çekilmiş)
- 2 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi
- 1 küçük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı zencefil rendesi
- 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
- 1 yemek kaşığı balık sosu veya soya sosu
- ½ çay kaşığı karabiber
- Bambu şiş veya limon yaprağı
Yapılışı
- Kıyılmış eti, hindistancevizini, soğan, sarımsak, zencefil, limon kabuğu, balık sosu ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın.
- Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şişe veya limon yaprağına sarın, ovalayarak şekil verin.
- Önceden ısıtılmış ızgarada veya tavada her tarafını eşit şekilde pişirin (yaklaşık 10–15 dakika).
- Sıcak servis edin, yanında taze lime dilimleri veya acılı sos ile sunabilirsiniz.