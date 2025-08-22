Endonezya mutfağının gözde lezzeti: MasterChef sate lilit tarifi

Endonezya’nın Bali adasından gelen sate lilit, kıyılmış et veya balığın hindistancevizi ve aromatik baharatlarla karıştırılıp bambu şiş veya limon yaprağına sarılmasıyla hazırlanan geleneksel bir lezzettir. Hem hafif hem de egzotik aromasıyla öne çıkan bu yemek, Endonezya sokak mutfağının en sevilen tatlarından biridir ve evde kolayca hazırlanabilir. Peki, Endonezya mutfağının gözde lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef sate lilit tarifi...

Malzemeler

500 g tavuk göğsü veya balık fileto (ince kıyılmış veya robotta çekilmiş)

2 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı zencefil rendesi

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı balık sosu veya soya sosu

½ çay kaşığı karabiber

Bambu şiş veya limon yaprağı

Yapılışı