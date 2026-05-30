Endonzeya mutfağının sofralarınıza: Gulai Ayam

Mutfak literatüründe Endonezya ve Malezya mutfağının en karakteristik köri türevlerinden biri olarak kabul edilen Gulai, zengin baharat aromaları ve koyu kıvamlı sosuyla öne çıkar. Hindistan'ın köri kültüründen etkilenerek şekillenen bu yemek, yerel malzemelerin (limon otu, galangal ve kaffir limonu yaprağı gibi) entegrasyonuyla kendine has güneydoğu Asya karakterini kazanır. Bu tarifte lezzetin sırrı, baharatların önce pürüzsüz bir macun haline getirilip kavrulması ve ardından hindistan cevizi sütüyle bağlanarak etin bu özün içinde demlenerek pişmesidir.

GULAI AYAM TARİFİ

Malzemeler

600 gram tavuk eti (tercihen kemikli but veya göğüs parçaları)

400 ml hindistan cevizi sütü

1 su bardağı su veya tavuk suyu

1 adet limon otu (lemongrass - hafifçe ezilmiş)

2 adet kaffir limonu yaprağı

1 adet zerdeçal yaprağı (bulunamazsa defne yaprağı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve yarım çay kaşığı şeker

Bumbu (Baharat Macunu) İçin:

1 adet orta boy kuru soğan (veya 4-5 adet arpacık soğan)

3 diş sarımsak

3 adet kırmızı acı biber (tohumları isteğe göre ayıklanmış)

2 cm taze zencefil

2 cm taze galangal (bulunamazsa zencefil miktarı artırılabilir)

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz kişniş

3 adet kavrulmuş kemiri fındığı (candlenut - bulunamazsa çiğ kaju)

Yapılışı