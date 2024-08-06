Dondurucuda saklayın, kış aylarında afiyetle tüketin: Kışlık taze fasulye tarifi...
Taze fasulye, yaz aylarının gözdesi olan, kalp dostu, kolesterol düşmanı, vitamin deposu ve tam bir lezzet bombasıdır. Bu harika sebzeyi yalnızca yaz aylarında taze halleriyle pazar tezgahlarında ve market raflarında bulabiliyoruz. Ancak, taze fasulyeyi tüm yıl boyunca sofralarımızda görmek isteyenler için dondurucuya kışlık taze fasulye hazırlamak mükemmel bir çözüm sunar.
Taze fasulyenin yıl boyunca ilk günkü lezzetiyle sofralarınıza gelmesi için ihtiyacınız olanlar sadece biraz domates ve taze fasulye. Taze fasulyeleri yıkayıp ayıkladıktan sonra domateslerle birlikte kısa bir süre pişirip soğumasını bekleyin. Ardından, bu karışımı buzdolabı poşetlerine bölerek dondurucuya kaldırın. Böylece, ne zaman taze fasulye yemek isterseniz, bu hazır karışımı çıkarıp zeytinyağında kavrulmuş soğanlarla buluşturmanız yeterli olacaktır. Peki, dondurucuda saklayıp kış aylarında afiyetle tüketeceğiniz bu yemek nasıl hazırlanır? İşte, kışlık taze fasulye tarifi...
KIŞLIK TAZE FASULYE TARİFİ
Malzemeler:
2 kilogram taze fasulye
8 adet büyük boy domates
KIŞLIK TAZE FASULYE YAPILIŞI
Taze fasulyeleri güzelce yıkayın.
Saplarını temizledikten sonra, dilediğiniz şekilde bölün ya da doğrayın.
Domatesleri güzelce yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra, küp küp doğrayın.
Doğradığınız domatesleri derince bir tencereye alın ve üstüne doğranmış yıkanmış taze fasulyeleri ekleyin.
Ocağın altını açın ve ara ara karıştırarak yaklaşık 20 dakika boyunca pişirin.
Taze fasulyelerin renkleri hafifçe solduğu zaman istediğimiz kıvama gelmiş demektir.
Taze fasulyeleri genişçe bir tepsiye aktarın ve tamamen soğumaları için bırakın.
Tamamen soğuduktan sonra, buzdolabı poşetlerine bölüştürün ve dondurucuya atın.
Ne zaman isterseniz çıkarıp, çözdürdükten sonra, bir adet soğan ve isteğinize göre salça ilavesi ile pişirin ve servis edin.
Afiyet olsun!
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