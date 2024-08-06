Dondurucuda saklayın, kış aylarında afiyetle tüketin: Kışlık taze fasulye tarifi...

Taze fasulyenin yıl boyunca ilk günkü lezzetiyle sofralarınıza gelmesi için ihtiyacınız olanlar sadece biraz domates ve taze fasulye. Taze fasulyeleri yıkayıp ayıkladıktan sonra domateslerle birlikte kısa bir süre pişirip soğumasını bekleyin. Ardından, bu karışımı buzdolabı poşetlerine bölerek dondurucuya kaldırın. Böylece, ne zaman taze fasulye yemek isterseniz, bu hazır karışımı çıkarıp zeytinyağında kavrulmuş soğanlarla buluşturmanız yeterli olacaktır. Peki, dondurucuda saklayıp kış aylarında afiyetle tüketeceğiniz bu yemek nasıl hazırlanır? İşte, kışlık taze fasulye tarifi...