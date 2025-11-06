Enfes Çerkez Tavuğu: MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi...

Malzemelerin muhteşem uyumuyla hazırlanan Çerkez Tavuğu, hem meze hem ana yemek yanında servis edilebilen çok özel bir lezzettir. İşte tam ölçülü ve kıvamı garanti tarif...

MALZEMELER

1 adet bütün tavuk göğsü (veya 2 büyük parça tavuk göğsü)

2-2,5 su bardağı tavuk suyu (haşlama suyunu kullanacağız)

4-5 dilim bayat ekmek içi (kabuksuz)

1,5 su bardağı ceviz içi

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (veya isot)

Biraz ince çekilmiş ceviz

HAZIRLANIŞI

Tavuk göğsünü suyla birlikte tencereye alın, bir miktar tuz ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan tavuğu sudan çıkarıp didikleyin. Haşlama suyunu kenara ayırın.

Bayat ekmek içlerini bir kaseye alın, üzerine 1 su bardağı kadar tavuk suyu gezdirip yumuşatın.

Cevizleri rondoya alın, sarımsak ve ekmek içiyle birlikte iyice püre kıvamına getirin.

Didiklenmiş tavuk etini geniş bir kaseye alın.

Üzerine cevizli sosu ekleyip tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ilave edin.

Kıvamı çok koyu gelirse biraz daha tavuk suyu ekleyerek sürülebilir bir kıvam yakalayın.

Karışımı servis tabağına yayın.

Küçük bir tavada zeytinyağını kızdırın, toz biber ekleyin ve kızdırdığınız yağı üzerine gezdirin.

Biraz ince çekilmiş ceviz serpiştirin.