Türk mutfağının en özel hamur işleri arasında yer alan çi börek, kıymalı iç harcı ve çıtır çıtır kızaran hamuru ile her öğünde keyifle tüketilebiliyor. İşte enfes Çi Börek tarifi...

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

250 g kıyma (orta yağlı)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

Yarım çay bardağı su

Tuz, karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın: Un, tuz ve suyu yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Kıyma, rendelenmiş soğan, su, tuz ve karabiberi karıştırın. (Harcın sulu olması böreğin daha lezzetli ve sulu çıkmasını sağlar.)

Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp ince yufkalar açın.

Yufkanın yarısına hazırladığınız iç harçtan ince bir tabaka halinde yayın, diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını bastırarak kapatın. (İsterseniz tabak yardımıyla düzgün yarım ay şekli verebilirsiniz.)

Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Çi börekleri kızgın yağda arkalı önlü altın sarısı olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün, sıcak sıcak servis edin.