Enfes irmik helvası tarifi... Ölçüleriyle tam kıvamında lezzet!

7.11.2025 21:58:00
Haber Merkezi
Birebir ölçüleriyle enfes irmik helvası tarifini evde hazırlamak mümkün. İşte tam kıvamında irmik helvası tarifi...

Ölçüler şeker-irmik-su/süt oranına göre dengeli; kolay ayrılmayan, tane tane ve lezzetli bir helva...  İşte enfes irmik helvası tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

(İsterseniz 1 su bardağı süt + 1 su bardağı su şeklinde kullanabilirsiniz – daha yumuşak olur.)

1 avuç dolmalık fıstık (İsteğe bağlı ama çok yakışır)

(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı tarçın ya da ½ çay kaşığı vanilin

YAPILIŞI

Şeker + su (veya süt) tencerede karıştırın.

Ocakta çok kaynatmadan şeker eriyinceye kadar ısıtıp kenarda bekletin.

Başka bir tencerede tereyağı + sıvı yağı eritin.

Dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

İrmiği tencereye dökün.

Rengi altın kahverengiye dönene kadar (10-15 dakika) sürekli karıştırarak kavurun.

Bu aşama helvanın lezzetini belirler – sabırlı olun.

Şerbeti yavaş yavaş karıştırarak ekleyin (sıçrama olabilir dikkat!).

Kısık ateşte şerbeti çekene kadar pişirin.

Tencerenin kapağını kapatın.

15 dakika dinlendirin.

