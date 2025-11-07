Enfes irmik helvası tarifi... Ölçüleriyle tam kıvamında lezzet!

Ölçüler şeker-irmik-su/süt oranına göre dengeli; kolay ayrılmayan, tane tane ve lezzetli bir helva... İşte enfes irmik helvası tarifi!
MALZEMELER
2 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı şeker
2 su bardağı su
(İsterseniz 1 su bardağı süt + 1 su bardağı su şeklinde kullanabilirsiniz – daha yumuşak olur.)
1 avuç dolmalık fıstık (İsteğe bağlı ama çok yakışır)
(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı tarçın ya da ½ çay kaşığı vanilin
YAPILIŞI
Şeker + su (veya süt) tencerede karıştırın.
Ocakta çok kaynatmadan şeker eriyinceye kadar ısıtıp kenarda bekletin.
Başka bir tencerede tereyağı + sıvı yağı eritin.
Dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavurun.
İrmiği tencereye dökün.
Rengi altın kahverengiye dönene kadar (10-15 dakika) sürekli karıştırarak kavurun.
Bu aşama helvanın lezzetini belirler – sabırlı olun.
Şerbeti yavaş yavaş karıştırarak ekleyin (sıçrama olabilir dikkat!).
Kısık ateşte şerbeti çekene kadar pişirin.
Tencerenin kapağını kapatın.
15 dakika dinlendirin.