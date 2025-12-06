Enfes İtalyan lezzetine aromatik dokunuş: Balkabaklı ravioli tarifi

İtalyan mutfağının zarif ve doyurucu yemeklerinden ravioli, balkabağının yumuşak dokusu ve hafif tatlı aromasıyla birleştiğinde ortaya hem gurme hem de ev yapımı sıcaklığında bir lezzet şöleni çıkıyor. Peki, enfes İtalyan lezzetine aromatik bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz balkabaklı ravioli tarifi...

BALKABAKLI RAVİOLİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

2 su bardağı püre hâline getirilmiş balkabağı

2 yemek kaşığı lor peyniri veya ricotta

1 tutam muskat rendesi

Tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı (aroma için opsiyonel)

Sosu için:

3 yemek kaşığı tereyağı

6-7 yaprak taze adaçayı

1 çay kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

Parmesan rendesi

BALKABAKLI RAVİOLİ YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın:

Unu bir kabın içine alın, ortasını havuz gibi açın.

Yumurta, tuz ve zeytinyağını ekleyip yavaşça karıştırın.

Homojen bir kıvam oluşunca 10 dakika yoğurun.

Üzeri kapalı şekilde 30 dakika dinlendirin.

Balkabaklı iç harcı hazırlayın:

Balkabağını haşlayıp püre haline getirin.

İçine lor/ricotta, muskat, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Pürüzsüz ve yoğun bir harç elde edin.

Hamuru açın ve raviolileri hazırlayın:

Dinlenen hamuru ikiye bölün ve ince uzun şeritler halinde açın.

Bir şeridin üzerine küçük aralıklarla harç yerleştirin.

Diğer hamur şeridini üzerine kapatıp kenarlarını bastırarak kapatın.

Küçük kare ravioliler kesin.

Haşlama:

Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın.

Raviolileri 3–4 dakika haşlayın.

Suyun yüzeyine çıktıklarında pişmiş olurlar.

Adaçaylı tereyağı sosu hazırlayın:

Tereyağını tavada eritin, adaçaylarını ekleyip birkaç dakika kızartın.

Hafif karamelize bir aroma için çok az bal ekleyebilirsiniz.

Haşlanan raviolileri sosun içine alın ve iyice karıştırın.

Servis önerisi: