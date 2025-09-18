Enfes İtalyan lezzetine farklı bir dokunuş: Tiramisu tart tarifi

Tiramisu tart tarifi, klasik İtalyan tatlısı tiramisunun farklı bir yorumudur. Yumuşak tabanı, kremamsı dolgusu ve üzerindeki kakao dokunuşuyla hem şık hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunar. Özel günlerde, davet sofralarında ya da çay saatlerinde misafirlerinizi büyüleyecek bu tarif, kolay yapımıyla da dikkat çekiyor. Peki, enfes İtalyan lezzetine farklı bir dokunuş olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla tiramisu tart tarifi....

T İ RAM İ SU TART TAR İ F İ

Malzemeler

Tart tabanı için:

2 su bardağı un

125 g tereyağı (soğuk, küçük parçalar halinde)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı kakao

Krema için:

400 g mascarpone peyniri (yoksa labne de kullanılabilir)

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 paket vanilin

Islatmak için:

1 su bardağı soğuk kahve (filtre veya granül)

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

Kakao serpmek için

T İ RAM İ SU TART YAPILI Ş I

Un, tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve kakaoyu karıştırıp hamur haline getirin.

Streç filme sararak 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen hamuru tart kalıbına yayın, çatal ile delikler açın ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Soğumaya bırakın.

Yumurta sarısı ve şekeri çırpın.

İçine mascarpone, sıvı krema ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir krema elde edin.

Soğuyan tart tabanını hazırladığınız kahve ile fırça yardımıyla ıslatın.

Üzerine kremayı dökün ve spatula ile düzeltin.

Tatlınızı buzdolabında en az 3-4 saat bekletin.

Servis etmeden önce üzerine bolca kakao serpiştirin.

Afiyet olsun!