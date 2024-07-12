Enfes Kilis Tava tarifi... Ustasının tarifini aratmayan orijinal Kilis Tava!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 18:28

Güncelleme: 12.07.2024 - 18:28

Eşsiz lezzetlerden biri olan Kilis Tava, sofralarınıza yepyeni bir tat katmaya hazır. Kolay yapımı ve muhteşem lezzetiyle misafirlerinizi etkileyecek bu tarif, Kilis'in zengin gastronomi kültürünü evlerinize taşıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Kilis Tava'nın püf noktalarını ve lezzet sırlarını keşfetmek için tarifimize göz atın!

MALZEMELER

500 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu eti)

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

4 diş sarımsak

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Soğanları, sarımsakları, yeşil biberleri ve domatesleri ince ince doğrayın.

Maydanozu da ince ince kıyın.

Geniş bir kaseye kıymayı alın. Üzerine doğradığınız soğan, sarımsak, yeşil biber, domates ve maydanozu ekleyin.

Biber salçası, domates salçası, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karışana kadar yoğurun.

Karışımı bir tepsiye alın ve eşit şekilde yayın. İnce bir tabaka olacak şekilde düzgünce bastırarak yayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Kilis Tava, sıcak servis edilir. Yanında taze yeşillikler, soğan salatası veya yoğurtla birlikte sunabilirsiniz.