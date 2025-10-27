Enfes Kimbap lezzeti: MasterChef Kimbap tarifi...

Renkli görünümü, doyurucu iç harcı ve pratikliğiyle Kimbap, özellikle kahvaltılarda, pikniklerde veya hafif öğle yemeklerinde sıkça tercih edilir. İşte Kore mutfağının sushi’ye benzeyen ama kendine has tatlarıyla öne çıkan efsane lezzeti: Kimbap tarifi!

MALZEMELER

Pirinç için:

2 su bardağı yuvarlak taneli pirinç (sushi pirinci de olur)

2,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı susam yağı

İç harcı için:

2 adet yumurta (omlet yapılacak)

1 adet havuç (ince jülyen doğranmış)

1 adet salatalık (çekirdeksiz, uzun şerit halinde kesilmiş)

5-6 dilim turp turşusu (danmuji)

4 dilim sosis, haşlanmış tavuk (isteğe göre ton balığı da olabilir)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Dış kısmı için:

4-5 yaprak deniz yosunu (nori)

Üzeri için: susam taneleri ve birkaç damla susam yağı

HAZIRLANIŞI

Pirinci nişastası gidene kadar birkaç kez yıkayın.

Tencereye pirinç ve suyu alıp kapağını kapatın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Ocağı kapatınca 10 dakika dinlendirin.

Sirke, şeker, tuz ve susam yağını karıştırın, pirincin üzerine dökün. Nazikçe karıştırarak ılımaya bırakın.

Yumurtaları çırpıp geniş bir tavada ince bir omlet yapın, uzun şeritler halinde kesin.

Havuçları az yağda 2-3 dakika soteleyin, diri kalmalarına dikkat edin.

Diğer malzemeleri (turp turşusu, salatalık, sosis vb.) ince uzun şekilde kesin.

Bir bambu matın (yoksa streç film de olur) üzerine nori yaprağını parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.

Üzerine 2-3 yemek kaşığı pirinç koyun, spatula yardımıyla yaprağın yaklaşık %80’ini kaplayacak şekilde yayın.

Alt kısmına hazırladığınız iç malzemeleri sıra halinde yerleştirin.

Alt kenardan başlayarak sıkı bir şekilde rulo yapın.

Keskin bir bıçağı biraz ıslatın, ruloları 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.

Üzerine hafif susam yağı sürüp susam serpiştirin.