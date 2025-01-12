Enfes kış keki tarifi: Armutlu kek nasıl yapılır?

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:42

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:42

Yumuşak dokusu ve aromatik tadıyla armutlu kek, çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. İşte enfes armutlu kek tarifi...

Malzemeler

3 adet orta boy olgun armut

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için: Pudra şekeri veya ince dilimlenmiş badem

Yapılışı

Armutları Hazırlayın:

Armutların kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkararak ince dilimler halinde kesin. Birkaç dilimi süsleme için ayırın.

Kek Karışımını Hazırlayın:

Derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Kuru Malzemeleri Ekleyin:

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın. Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Armutları Ekleyin:

Doğradığınız armut dilimlerini kek hamuruna ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın.

Kalıba Dökün:

Kek kalıbını yağlayın ve hamuru içine dökün. Ayırdığınız armut dilimlerini üzerine dizerek süsleyin. İsteğe bağlı olarak ince dilimlenmiş badem serpebilirsiniz.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 40-45 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.

Servis:

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.