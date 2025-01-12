Enfes kış keki tarifi: Armutlu kek nasıl yapılır?
Soğuk bir akşamda sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde nefis bir armutlu kek hayal edin! Yumuşacık dokusu ve meyveyle buluşan aromasıyla bu kek, hem lezzetli hem de yapımı oldukça kolay. İşte adım adım enfes armutlu kek tarifi...
Yumuşak dokusu ve aromatik tadıyla armutlu kek, çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. İşte enfes armutlu kek tarifi...
Malzemeler
- 3 adet orta boy olgun armut
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı süt
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için: Pudra şekeri veya ince dilimlenmiş badem
Yapılışı
Armutları Hazırlayın:
Armutların kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkararak ince dilimler halinde kesin. Birkaç dilimi süsleme için ayırın.
Kek Karışımını Hazırlayın:
Derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Kuru Malzemeleri Ekleyin:
Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın. Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Armutları Ekleyin:
Doğradığınız armut dilimlerini kek hamuruna ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın.
Kalıba Dökün:
Kek kalıbını yağlayın ve hamuru içine dökün. Ayırdığınız armut dilimlerini üzerine dizerek süsleyin. İsteğe bağlı olarak ince dilimlenmiş badem serpebilirsiniz.
Pişirme:
Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 40-45 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.
Servis:
Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
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