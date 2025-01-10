Pakistan mutfağının renkli lezzeti: Lab-e Shireen tarifi
Pakistan mutfağının renkli ve lezzetli tatlısı Lab-e-Shireen, hem göze hem damaklara hitap ediyor. Meyve, süt ve jöleyle hazırlanan bu tatlı, özel günlerin ve sofraların yıldızı.
Pakistan mutfağı, baharatlı ve yoğun aromalı yemekleriyle tanınsa da tatlı çeşitleri de en az yemekler kadar zengindir. Lab-e-Shireen, bu mutfağın az bilinen ama oldukça sevilen tatlılarından biridir. Renkli jöle parçaları, meyveler ve kremsi sütle hazırlanan bu tatlı, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralara mutluluk getirir. Pakistan’da özel günlerde ve bayram sofralarında sıklıkla yapılan Lab-e-Shireen, hafif ve tatlı bir seçenek arayanlar için idealdir.
LAB-E SHIRENN TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket renkli jöle (tercihen çilek, limon veya portakal aromalı)
- 1 su bardağı karışık meyve (küp doğranmış muz, elma, üzüm, ananas)
- 1/2 su bardağı pişmiş makarna (tercihen minik şekilli)
- 1/2 su bardağı krem şanti
- Yarım çay kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Jöleyi paket talimatlarına göre hazırlayın ve soğumaya bırakın. Katılaştığında küçük küpler halinde doğrayın.
- Bir tencerede sütü kaynatın. İçine şeker ve mısır nişastasını ekleyip karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın.
- Soğuyan sütlü karışıma doğranmış jöle, meyveler ve pişmiş makarnayı ekleyin. Gül suyu kullanıyorsanız, bu aşamada karışıma ekleyin.
- Krem şantiyi karışıma ilave edip iyice karıştırın.
- Lab-e-Shireen’i cam kaselere paylaştırın ve buzdolabında soğutun. Servis etmeden önce üzerine ekstra jöle veya meyve dilimleriyle süsleyebilirsiniz.
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