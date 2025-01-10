Pakistan mutfağının renkli lezzeti: Lab-e Shireen tarifi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:46

Güncelleme: 10.01.2025 - 19:46

Pakistan mutfağı, baharatlı ve yoğun aromalı yemekleriyle tanınsa da tatlı çeşitleri de en az yemekler kadar zengindir. Lab-e-Shireen, bu mutfağın az bilinen ama oldukça sevilen tatlılarından biridir. Renkli jöle parçaları, meyveler ve kremsi sütle hazırlanan bu tatlı, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralara mutluluk getirir. Pakistan’da özel günlerde ve bayram sofralarında sıklıkla yapılan Lab-e-Shireen, hafif ve tatlı bir seçenek arayanlar için idealdir.

LAB-E SHIRENN TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket renkli jöle (tercihen çilek, limon veya portakal aromalı)

1 su bardağı karışık meyve (küp doğranmış muz, elma, üzüm, ananas)

1/2 su bardağı pişmiş makarna (tercihen minik şekilli)

1/2 su bardağı krem şanti

Yarım çay kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı: