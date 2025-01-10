Fas'ın milli lezzeti: Seffa Medfouna tarifi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 21:38

Güncelleme: 10.01.2025 - 21:38

Fas mutfağı, zengin baharatları ve özgün tatlarıyla dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandırıyor. Ancak Seffa Medfouna, bu mutfağın az bilinen ama oldukça özel yemeklerinden biridir. Tatlı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel uyumu olan bu yemek, genellikle özel günlerde ve aile buluşmalarında tercih edilir. İnce kuskusun badem, tarçın ve şekerle buluştuğu Seffa Medfouna, baharatlı et ya da tavukla bir arada sunularak unutulmaz bir tat deneyimi sunar...

SEFFA MEDFOUNA TARİFİ

Malzemeler:

Kuskus için:

500 gram ince kuskus

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1/2 su bardağı doğranmış badem

Et için:

500 gram kuzu eti veya tavuk

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı karabiber

1 çubuk tarçın

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Yapılışı: