Enfes lezzet fırından tabaklara: Mac and Cheese tarifi

Amerikan mutfağının klasik tariflerinden biri olan Mac and Cheese, az malzemeyle çok lezzet sunan yemeklerden biri. Yumuşacık makarnalar arasında eriyen cheddar peyniri, üzerindeki çıtır fırın katmanı ile adeta bir lezzet şöleni yaratıyor. Sıcak servis edildiğinde damakta iz bırakan bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda en çok rağbet görenlerden. Dilerseniz üzerine karabiber, muskat ya da biraz kırmızı biber serperek tatlandırabilir, farklı peynirlerle de zenginleştirebilirsiniz.
MAC AND CHEESE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı dirice haşlanmış makarna (tercihen dirsek makarna)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- 2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
- Tuz, karabiber
- (İsteğe bağlı) Üzeri için galeta unu ya da rendelenmiş parmesan
Yapılış
- Tereyağını bir tencerede eritin, üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Yavaş yavaş sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak koyu bir beşamel sos elde edin.
- Sos kıvam alınca içine rendelenmiş cheddar peynirini ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
- Haşlanmış makarnaları peynirli sosla karıştırın ve fırın kabına aktarın.
- Üzerine isteğe bağlı olarak galeta unu veya parmesan serpin.
- 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.