Enfes lezzet fırından tabaklara: Mac and Cheese tarifi

Amerikan mutfağının klasik tariflerinden biri olan Mac and Cheese, az malzemeyle çok lezzet sunan yemeklerden biri. Yumuşacık makarnalar arasında eriyen cheddar peyniri, üzerindeki çıtır fırın katmanı ile adeta bir lezzet şöleni yaratıyor. Sıcak servis edildiğinde damakta iz bırakan bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda en çok rağbet görenlerden. Dilerseniz üzerine karabiber, muskat ya da biraz kırmızı biber serperek tatlandırabilir, farklı peynirlerle de zenginleştirebilirsiniz.

MAC AND CHEESE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı dirice haşlanmış makarna (tercihen dirsek makarna)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

Tuz, karabiber

(İsteğe bağlı) Üzeri için galeta unu ya da rendelenmiş parmesan

Yapılış