Enfes lezzetiyle müceddere: MasterChef müceddere tarifi...

Bulgur ve mercimekle yapılan, az malzemeyle tam lezzet veren doyurucu bir geleneksel yemek olan müceddere özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sık yapılır. Soğanların karamelize olması yemeğe asıl aromasını verir. İşte tam kıvamında müceddere tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet büyük kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı ama çok lezzet katar)

1 çay kaşığı kimyon (çok yakışır)

1 çay kaşığı karabiber

1 – 1,5 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

4 su bardağı su (gerekirse ½ bardak daha eklenebilir)

YAPILIŞI

Yeşil mercimeği yıkayın, tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyerek 5-7 dakika haşlayın.

Suyunu süzün.

Soğanları piyazlık (yarım ay) doğrayın.

Bir tencereye zeytinyağı + tereyağını alın.

Soğanları kısık ateşte yavaş yavaş kavurun.

Soğanlar karamelize olup yumuşadığında kırmızı toz biberi ekleyin ve karıştırın.

Kavrulmuş soğanların üzerine haşladığınız mercimeği ekleyin.

Yıkayıp süzdüğünüz bulguru da ilave edin.

Tuz, kimyon ve karabiberi ekleyin.

Üzerine 4 su bardağı sıcak su koyun.

Kısık ateşte bulgurlar yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Ocaktan aldıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin.