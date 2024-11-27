Enfes limonlu kurabiye tarifi... Ağızda dağılan enfes lezzet!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:27

Güncelleme: 27.11.2024 - 20:27

Mis gibi limon kokusu ve ağızda dağılan dokusuyla limonlu kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya aday. Hafif ekşi ve tatlı aromasıyla fark yaratan bu enfes kurabiyeler, yapımı kolay ve oldukça pratik. Hem kendinizi hem misafirlerinizi şımartmak için mutfağınıza ferah bir tat katacak limonlu kurabiye tarifine mutlaka göz atmalısınız!

MALZEMELER

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı un (azar azar ekleyin)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Üzeri için:

1/2 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaba alın, üzerine pudra şekerini ekleyin ve krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.

Yumurta, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyin, tekrar karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini karışıma azar azar ekleyerek yoğurun. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, elinizle yuvarlayarak şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar (yaklaşık 12-15 dakika) pişirin.

Fırından çıkan kurabiyelerin ilk sıcağı geçtikten sonra üzerlerine pudra şekeri serpin.

Tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alın. Çay veya kahveyle birlikte keyifle tüketebilirsiniz.