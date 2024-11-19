Ağızda dağılan tahinli Yunan kurabiyesi tarifi
Yunan mutfağının enfes tatlarından biri olan tahinli kurabiye, hem hafif hem de yoğun lezzetiyle çay saatlerinin favorisi. Tahin ve unun uyumuyla hazırlanan bu kurabiye, ağızda dağılan dokusuyla sizi kendine hayran bırakacak. İşte evde kolayca yapabileceğiniz tahinli Yunan kurabiyesi tarifi...
Bu nefis tahinli kurabiyeler, sadece tadıyla değil, tahinin sağladığı besleyici özellikleriyle de sofralarınıza lezzet ve sağlık katacak.
Malzemeler
- 1 çay bardağı tahin
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz veya badem
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı vanilya
Yapılışı
Hamur Hazırlığı:
Bir karıştırma kabında tahin, pudra şekeri ve zeytinyağını güzelce çırpın. Ardından ceviz veya badem parçalarını ekleyin.
Kuru Malzemeleri Ekleme:
Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Şekil Verme:
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın veya dilediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.
Pişirme:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kurabiyelerin üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Servis:
Fırından çıkan kurabiyeleri soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.
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