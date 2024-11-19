Ağızda dağılan tahinli Yunan kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:53

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:53

Bu nefis tahinli kurabiyeler, sadece tadıyla değil, tahinin sağladığı besleyici özellikleriyle de sofralarınıza lezzet ve sağlık katacak.

Malzemeler

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz veya badem

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

Yapılışı

Hamur Hazırlığı:

Bir karıştırma kabında tahin, pudra şekeri ve zeytinyağını güzelce çırpın. Ardından ceviz veya badem parçalarını ekleyin.

Kuru Malzemeleri Ekleme:

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Şekil Verme:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın veya dilediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kurabiyelerin üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Servis:

Fırından çıkan kurabiyeleri soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.