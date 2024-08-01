Enfes Tarte Tatin tarifi... MasterChef Tarte Tatin nasıl yapılır?

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:08

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:08

Fransız mutfağının en klasik ve sevilen tatlılarından biri olan Tarte Tatin, karamelize elmaların nefis lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Ters çevrilerek pişirilen bu tatlı, hem göze hem de damağa hitap ediyor. İster özel misafirlerinize hazırlayın, ister ailenizle keyifli bir akşam yemeğinin ardından servis edin, Tarte Tatin her zaman beğeni toplayacak. İşte, bu enfes Fransız tatlısını evinizde kolayca yapabilmeniz için Tarte Tatin tarifi...

MALZEMELER

6-8 adet orta boy elma (tercihen Golden veya Granny Smith)

100 gram tereyağı

150 gram toz şeker

1 paket hazır milföy hamuru (veya ev yapımı kısa hamur)

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

HAZIRLIK

Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve dörde bölün. Büyük elmalar kullanıyorsanız daha küçük dilimlere de bölebilirsiniz.

Dilimlenmiş elmaları bir kaseye alın ve üzerine limon suyu ekleyin (kararmalarını önlemek için).

Orta boy bir fırın tavasında (tercihen dökme demir veya kalın tabanlı bir tava), tereyağını eritin.

Eritilmiş tereyağının üzerine toz şekeri ekleyin ve orta ateşte karamelize olana kadar karıştırmadan pişirin. Şeker tamamen eriyip altın kahverengi bir renk aldığında karamel hazırdır.

Karamel piştikten sonra ocağın altını kapatın.

Karamelin üzerine elma dilimlerini düzenli bir şekilde yerleştirin. Elmaları sıkı bir şekilde dizmeye özen gösterin.

İsteğe bağlı olarak tarçın ve vanilyayı elmaların üzerine serpebilirsiniz.

Milföy hamurunu elmaların üzerine kapatacak şekilde açın. Kenarlarını tavaya doğru itin.

Milföy hamurunun üzerine birkaç yerden çatalla delikler açın (bu, hamurun kabarmasını önleyecektir).

Fırını önceden 180 dereceye (350°F) ısıtın.

Hazırladığınız tarte tatin’i önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Hamur altın rengi alana ve karamel kabarcıklar çıkarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra tarte tatin’i biraz soğumaya bırakın (yaklaşık 5-10 dakika).

Servis tabağını tavanın üzerine yerleştirin ve dikkatlice ters çevirin.

Sıcak veya ılık olarak, tercihen vanilyalı dondurma veya krem şanti ile servis edin.