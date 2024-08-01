Kahvaltı yapmaya vaktiniz yoksa bu tarifler tam size göre: Tok tutan 3 içecek tarifi
Güne enerjik ve tok bir şekilde başlamak, gün boyunca daha verimli ve dinç olmanın anahtarıdır. Kahvaltıda tüketilen sağlıklı ve doyurucu içecekler, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek sunar. İşte ,tüm gün tok tutan 3 harika kahvaltılık içecek tarifi...
1. YULAFLI MEYVELİ SMOOTHIE
Malzemeler:
1 su bardağı süt (badem sütü, inek sütü veya soya sütü)
1/2 su bardağı yulaf
1 adet muz
1/2 su bardağı donmuş böğürtlen
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı chia tohumu
Hazırlanışı:
Blender’a sütü ekleyin.
Üzerine yulaf, muz, donmuş böğürtlen, bal ve chia tohumunu ekleyin.
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Karışımı bir bardağa dökün ve hemen tüketin.
Afiyet olsun!
2. YEŞİL PROTEİN SHAKE
Malzemeler:
1 su bardağı badem sütü
1 avuç ıspanak
1/2 avokado
1 adet yeşil elma
1 yemek kaşığı protein tozu (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı:
Blender’a badem sütünü ekleyin.
Ispanak, avokado, doğranmış yeşil elma, protein tozu, keten tohumu ve balı ekleyin.
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Karışımı bir bardağa dökün ve hemen tüketin.
Afiyet olsun!
3. YOĞURTLU ÇİLEKLİ SMOOTHIE
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı süt
1 su bardağı taze çilek
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı bal
1/2 çay kaşığı vanilya özü
Hazırlanışı:
Blender’a yoğurt ve sütü ekleyin.
Üzerine taze çilek, yulaf ezmesi, bal ve vanilya özünü ekleyin.
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Karışımı bir bardağa dökün ve hemen tüketin.
Afiyet olsun!
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