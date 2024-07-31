Ustasından enfes tarif: Karadeniz'in vazgeçilmezi mısır ekmeği

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:15

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:15

Mısır ekmeği, Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinde sıkça yapılan bir ekmek çeşididir. Genellikle sade olarak tüketilen bu ekmek, çeşitli yemeklerin yanında da servis edilebilir. Mısır unu ile yapılan mısır ekmeği, gluten içermediği için gluten hassasiyeti olanlar için de uygundur. İşte klasik bir mısır ekmeği tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı beyaz un

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ılık su

Yapılışı

Hamur Hazırlığı:

Geniş bir karıştırma kabında mısır unu, beyaz un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyin, karıştırın.

Karışıma ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Hamurun çok cıvık veya çok sert olmamasına dikkat edin; kıvamı ele yapışmayacak şekilde olmalıdır.

Şekillendirme ve Pişirme:

Hamuru yağlanmış bir fırın tepsisine veya mısır ekmeği tavasına dökün ve eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Servis

Fırından çıkardıktan sonra biraz soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis edin.