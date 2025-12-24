Erzurum mutfağının enfes lezzeti: MasterChef Cağ kebabı tarifi

Cağ kebabı, kökeni Erzurum’a dayanan ve pişirme tekniğiyle klasik döner kebaptan ayrılan eşsiz bir et yemeğidir. Yatay şişte, odun ateşi karşısında ağır ağır pişirilen kuzu eti; sade ama güçlü aromasıyla damakta iz bırakır. Peki, Erzurum mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef Cağ kebabı tarifi...

CAĞ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

1,5 kg kuzu eti (but veya kol, sinirsiz)

1 adet büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya kuyruk yağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

Servis için:

Lavaş ekmeği

Kuru soğan

Sumak (isteğe bağlı)

CAĞ KEBABI YAPILIŞI

Kuzu etini ince ve uzun şeritler halinde kesin.

Soğanı rendeleyin ve suyunu sıkarak bir kaba alın.

Yoğurt, zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Etleri bu karışımın içine alın ve her yerine iyice yedirin.

Kabın üzerini kapatıp buzdolabında en az 12 saat, ideal olarak 24 saat dinlendirin.

Marine edilen etleri yatay bir şişe sıkıca dizin.

Odun ateşi veya fırında, çevirerek yavaş yavaş pişirin.

Pişen kısımları cağ (küçük şiş) yardımıyla kesin.

Sıcak lavaş ve soğanla birlikte servis edin.

Cağ kebabı en iyi, yanında ayran veya şalgam, bol soğan ve lavaş ekmeğiyle servis edilir.

Geleneksel Erzurum usulünde tabak yerine cağ şişleriyle sunulması lezzetin ruhunu tamamlar.

Afiyet olsun!