Esnaf lokantalarının vazgeçilmezi: Etli patates tarifi

Esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan etli patates, hem doyurucu hem de geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İşte lokanta usulü püf noktalarıyla etli patates tarifi...

MALZEMELER

400 gr kuşbaşı dana eti

4 adet orta boy patates

1 adet büyük boy soğan

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

4 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı: 1 adet yeşil biber, 1 diş sarımsak

YAPILIŞI

Tencereye yağı alıp ısıtın, kuşbaşı etleri ekleyin. Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.

Doğranmış soğanları ve biberi ilave ederek birkaç dakika daha kavurun.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun, ardından rendelenmiş domatesi ekleyin.

Küp doğranmış patatesleri tencereye ekleyin, hafifçe karıştırın.

Üzerine sıcak suyu dökün, tuz ve baharatlarını ekleyin.

Kısık ateşte patatesler yumuşayana ve etler iyice pişene kadar yaklaşık 35–40 dakika pişirin.