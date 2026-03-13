Estetiğiyle büyüleyen çıtır çıtır Dilber Dudağı tarifi...

İncecik açılmış katmanları ve ortasından göz kırpan ceviz dolgusuyla "Dilber Dudağı", şerbetli tatlıların tartışmasız en estetik olanı. Fırından çıktığı an mutfağı saran tereyağı kokusu ve şerbetle buluştuğunda çıkardığı o muazzam "cız" sesiyle, bayramların ve özel davetlerin baş köşesini hak ediyor. İşte enfes Dilber Dudağı tarifi...

MALZEMELER

Altın Oranlı Şerbeti İçin (Önce hazırlanıp soğutulacak):

3,5 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze limon suyu

Kıyır Kıyır Hamuru İçin:

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke (Hamurun kıyır kıyır olması için kilit nokta)

1 çimdik tuz

Yarım paket kabartma tozu

4,5 - 5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Hamuru Açmak İçin:

1 su bardağı buğday veya mısır nişastası

İç Dolgusu:

1,5 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Üzeri İçin:

100 gram eritilmiş tereyağı

ADIM ADIM TARİF

İşin sırrı soğuk şerbet, sıcak tatlıda! Suyu ve şekeri tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kısıp 15 dakika daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra altını kapatın. Tamamen soğuması için kenara alın.

Geniş bir kaba yoğurt, süt, sıvı yağ, yumurta, sirke ve tuzu alıp iyice çırpın. Üzerine kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak (kulak memesi kıvamında) bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp 24 adet beze elde edin. Bu bezeleri 12'şerli iki gruba ayırın.

İlk 12 bezeyi, aralarına bolca nişasta serperek çay tabağı büyüklüğünde açın ve üst üste dizin. (Nişasta, pişerken katların tek tek ayrılmasını sağlayacak).

Üst üste dizdiğiniz bu 12 katlı hamuru, merdane yardımıyla tek bir yufka gibi (çok inceltmeden, yaklaşık yarım santim kalınlığında) büyütün.

Açtığınız hamurdan bir çay bardağının ağzıyla yuvarlaklar kesin. Her bir yuvarlağın tam ortasına iri çekilmiş ceviz koyun ve hamuru ikiye katlayın.

Hazırladığınız tatlıları fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırçayla bolca eritilmiş tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin. Kalan 12 bezeye de aynı işlemi uygulayın.

Fırından çıkan dumanı tüten sıcak tatlıların ilk sıcağı geçtikten sonra (yaklaşık 3-4 dakika), tamamen soğumuş şerbeti üzerlerine gezdirin. Şerbetini çekip katları belirginleşene kadar dinlendirdikten sonra servis yapın.