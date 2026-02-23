Et ve deniz ürünü uyumu: Surf and turf nasıl yapılır?

Özel davet sofralarının ve restoran menülerinin gözdesi olan surf and turf, kırmızı et ile deniz ürünlerini aynı tabakta buluşturan iddialı bir yemektir. Genellikle mühürlenmiş biftek ile tereyağlı karides veya ıstakoz birlikte servis edilir. Evde restoran kalitesinde hazırlamak ise doğru pişirme teknikleriyle oldukça mümkün.

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

2 adet dana bonfile (ya da antrikot)

200 gram jumbo karides (ayıklanmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

1 dal taze kekik (isteğe bağlı)

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Eti Hazırlama

Etleri pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

Üzerine tuz ve karabiber serpin.

Döküm tavayı yüksek ateşte ısıtın, zeytinyağı ekleyin.

Etleri her iki yüzünü 2–3 dakika mühürleyin (isteğe göre süreyi artırabilirsiniz).

Son aşamada tereyağı ve kekik ekleyip eti kaşıkla yağlayarak 1 dakika daha pişirin.

Dinlenmesi için 5 dakika bekletin.

Karidesi Hazırlama

Aynı tavaya biraz tereyağı ekleyin.

İnce doğranmış sarımsağı hafifçe çevirin.

Karidesleri ekleyip yüksek ateşte 2–3 dakika soteleyin.

Tuz, karabiber ve limon suyunu ilave edin. Karidesler pembeleştiğinde hazırdır.

Servis Önerisi

Eti dilimleyip yanına karidesleri yerleştirin. Yanında patates püresi, ızgara sebze veya kremalı ıspanakla servis edebilirsiniz.