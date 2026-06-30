Etiyopya mutfağından baharatlı yahni: Doro Wat

Mutfak literatüründe Etiyopya’nın ulusal yemeği ve prestij göstergesi kabul edilen Doro Wat, sabır ve teknik üzerine kurulu bir ağır ateş yahnisi disiplinidir. Bu yemeği bildiğimiz tavuk sotelerinden veya körili asya yemeklerinden ayıran en temel karakteristik özellik, sosunda salça veya un gibi bağlayıcılar yerine tamamen eriyene kadar saatlerce susuz kavrulan kuru soğanların kullanılmasıdır.

DORO WAT TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Protein Tabanı:

1 kg tavuk but veya baget (derisi alınmış, kemikli veya iri parçalar halinde doğranmış)

4 adet haşlanmış yumurta (kabukları soyulmuş)

1 adet misket limonunun suyu (tavuğu marine etmek için)

İntensif Sos ve Soğan Tabanı:

1 kg kuru soğan (milimetrik küpler halinde doğranmış veya mutfak robotundan çekilmiş)

4 yemek kaşığı Niter Kibbeh (Etiyopya usulü baharatlı sade yağ - alternatif olarak normal sade yağ veya tereyağı)

3 yemek kaşığı Berbere baharat karışımı (toz kırmızı biber, zencefil, sarımsak, kişniş, çemen otu ve kakule karışımı)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

2 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

Tuz

Yapılışı