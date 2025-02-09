Balkanların lezzet dolu köftesi: Pleskavitsa tarifi
Balkan mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Pleskavitsa, bol baharatlı ve sulu kıvamıyla damak çatlatan bir ızgara köfte tarifidir. Sırbistan başta olmak üzere birçok Balkan ülkesinde popüler olan bu yemek, hamburger köftesine benzer ancak daha büyük, baharatlı ve lezzetlidir.
Balkan mutfağında et yemekleri önemli bir yere sahiptir ve bu mutfağın en sevilen lezzetlerinden biri Pleskavitsa. Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde sıkça tüketilen bu dev köfte, adeta Balkanların hamburgeri olarak bilinir.
PLESKAVITSA TARİFİ
Malzemeler (4 Kişilik)
- 500 gr kıyma (tercihen dana ve kuzu karışımı)
- 1 adet soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı soda (köftenin yumuşak olması için, isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 50 gr rendelenmiş kaşar veya beyaz peynir (iç dolgulu yapmak isterseniz)
Yapılış
- Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak ve baharatları geniş bir kaba alın.
- Zeytinyağını ekleyerek yoğurun ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin (bu sayede baharatlar ete iyice işleyecektir).
- Karışımı 4 eşit parçaya ayırın ve her bir parçayı büyük ve ince hamburger köftesi gibi açın.
- Eğer iç dolgulu yapmak isterseniz, rendelenmiş kaşar veya beyaz peyniri ortasına koyup köfteyi kapatın.
- Izgarayı veya döküm tavayı iyice ısıtın.
- Pleskavitsa köftelerini orta ateşte her iki tarafı da yaklaşık 4-5 dakika pişene kadar kızartın.
- Dışı güzelce kızarıp içi sulu kalacak şekilde pişirmek için sık sık çevirmeyin.
- Pleskavitsa’yı ekmek arasında, yanında közlenmiş biber, soğan ve patates kızartması ile sıcak servis edebilirsiniz.
- Geleneksel sunum için yanında ajvar (Balkan biber sosu) veya yoğurt bazlı bir sos ile servis edebilirsiniz.
Etiketler: #Balkan mutfağı #Pleskavitsa #tarif
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