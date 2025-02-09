Balkanların lezzet dolu köftesi: Pleskavitsa tarifi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:12

Güncelleme: 09.02.2025 - 17:12

Balkan mutfağında et yemekleri önemli bir yere sahiptir ve bu mutfağın en sevilen lezzetlerinden biri Pleskavitsa. Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde sıkça tüketilen bu dev köfte, adeta Balkanların hamburgeri olarak bilinir.

PLESKAVITSA TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

500 gr kıyma (tercihen dana ve kuzu karışımı)

1 adet soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı soda (köftenin yumuşak olması için, isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gr rendelenmiş kaşar veya beyaz peynir (iç dolgulu yapmak isterseniz)

Yapılış