Çikolatalı rulo pasta tarifi... 20 dakikada enfes tarif!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:38

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:38

Yumuşacık pandispanya keki ve içindeki yoğun çikolata kremasıyla damakları şenlendiren çikolatalı rulo pasta, özel günlerde ve çay saatlerinde başrolde olmayı hak ediyor. Hafif ve pratik hazırlanabilen bu tarif, çikolata severler için vazgeçilmez bir lezzet sunuyor. İşte adım adım çikolatalı rulo pasta yapımı!

MALZEMELER

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

İç kreması için:

1 su bardağı süt

100 gr bitter çikolata

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

100 gr eritilmiş çikolata

Kakao veya pudra şekeri

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri bir kaba alarak köpük köpük olana kadar çırpın.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Homojen bir kıvam aldıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün ve 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.

Sütü, şekeri, kakaoyu ve unu bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ve çikolatayı ekleyerek eriyene kadar karıştırın.

Pandispanyayı fırından çıkarıp temiz bir mutfak havlusuyla rulo yaparak soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra açıp içine hazırladığınız kremayı sürün ve tekrar rulo şeklinde sarın.

Üzerine eritilmiş çikolata dökün veya kakao ve pudra şekeri serpiştirin.

Buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.