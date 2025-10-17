Ev yapımı İskender tarifi: Efsane lezzeti kendi mutfağınıza taşıyın...

Restoranlarda sıkça tercih edilen efsane İskender'i aslında evde de kolayca hazırlamak mümkün! İşte adım adım ev yapımı İskender kebap tarifi... Nefis tereyağı kokusuyla sofralarınızı şenlendirecek!
MALZEMELER
Döner için:
500 gram dana kontrfile (ya da döş, ince dilimlenmiş)
1 adet rendelenmiş soğan
3 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı sirke
Tuz, karabiber
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı domates püresi veya rendesi
Tuz
Servis için:
3 adet pide (bayat olmaması önemli)
1 kase süzme yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
YAPILIŞI
İnce dilimlenmiş eti bir kaba alın. Üzerine yoğurt, soğan rendesi, zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi ekleyin.
Güzelce karıştırıp üzerini kapatın. En az 3 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.
Marine edilmiş etleri kızgın tavada önlü arkalı pişirin. Yüksek ateşte pişirmek etin suyunu salmadan mühürlenmesini sağlar.
Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Salçayı ekleyip kavurun, ardından domates püresini ve tuzu ilave edin.
Kısık ateşte birkaç dakika kaynatarak sosu hazırlayın.
Pideleri küçük kareler halinde doğrayın ve fırında ya da tavada hafifçe ısıtın. Servis tabağına yerleştirin.
Sıcak pidelerin üzerine hazırladığınız etleri yerleştirin. Üzerine domates sosunu gezdirin.
Yanına bol yoğurt ekleyin.
Küçük bir tavada tereyağını eritip hafifçe köpürene kadar ısıtın. Servis etmeden hemen önce İskender’in üzerine gezdirin.