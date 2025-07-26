Ev yapımı kazandibi tarifi... Masterchef kazandibi nasıl yapılır?

Günümüze uzanan bu eşsiz tatlı, yanık süt kokusuyla ve hafif dokusuyla damakları şenlendiriyor. Üstelik malzemeleri basit, yapımı düşündüğünüzden çok daha kolay! Tatlı krizlerine hafif ve şık bir çözüm arıyorsanız, kazandibi tarifimiz tam size göre. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

(4-6 kişilik)

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı (tabanı yağlamak için)

1 yemek kaşığı pudra şekeri (karamelize taban için)

TARİF

Bir tencereye süt, şeker, pirinç unu, nişasta ve unu koyun.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edene kadar pişirin.

Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Yayvan ve yanmaz bir tavayı ya da büyükçe bir tepsiyi tereyağı ile güzelce yağlayın.

Üzerine pudra şekerini eşit şekilde serpin.

Hazırladığınız sıcak muhallebiyi hızlıca ve dikkatli şekilde tavaya dökün, üzerini düzleştirin.

Tavayı ocakta çevirerek tabanın eşit şekilde yanmasını sağlayın (kısık ateş önerilir).

Yaklaşık 10 dakika bu şekilde karamelize olması sağlanır.

Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığında soğutun. Ardından buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

Keskin bir spatula yardımıyla kare ya da dikdörtgen parçalar keserek rulo şeklinde sarabilir ya da düz şekilde servis edebilirsiniz.