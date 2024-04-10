Ev yapımı lezzet: Pratik su böreği tarif

Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:53

Güncelleme: 10.04.2024 - 11:53

Su böreği, Türk mutfağının lezzetli ve popüler bir börek çeşididir. İncecik açılan yufka katları arasına peynir, ıspanak veya kıyma gibi çeşitli malzemeler konularak hazırlanır. Ardından bu katlar, özel bir sıvı karışımıyla ıslatılarak fırınlanır veya kızartılarak pişirilir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz su böreği tarifi...

Malzemeler

6 adet yufka

250 gram beyaz peynir veya lor peyniri

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Hazırlık:

Öncelikle iç harcı için beyaz peyniri ufalayın veya lor peynirini ezerek hazırlayın. İsterseniz iç harcı zenginleştirmek için ince kıyılmış maydanoz veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz.

Derin bir kasede süt, su, yumurta ve sıvı yağı iyice karıştırın. Karışımı hazırladıktan sonra bir kenara alın.

Yufkaları tezgaha serin. Yufkaları tek tek alıp, üzerine hazırladığınız sıvı karışımdan gezdirerek ıslatın. Islattığınız her yufkayı birbirinin üzerine koyun.

Islattığınız yufkaları dikdörtgen bir şekilde kesin. Her bir parçayı, iç harçla birlikte rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları hafifçe yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürün. İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.