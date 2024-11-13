Ev yapımı sıcak çikolata tarifi
Soğuk havaların vazgeçilmezi olan sıcak çikolatayı evde yapmak oldukça kolay! İşte ev yapımı sıcak çikolata tarifiyle kendi mutfağınızda, dumanı üstünde bir lezzet yaratın.
Soğuk günlerde içimizi ısıtan sıcacık bir çikolata keyfi, evde yapılmış haliyle daha da lezzetli! İşte sadece birkaç malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz, yoğun kıvamlı ve mis kokulu ev yapımı sıcak çikolata tarifi.
Malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 80 gram bitter çikolata (küp küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
- Üzeri için krem şanti veya mini marshmallow (isteğe bağlı)
Yapılışı
Sütü ısıtın: Orta boy bir tencereye sütü alın ve kısık ateşte ısıtmaya başlayın. Sütün kaynamamasına dikkat edin, sadece sıcak olması yeterli.
Çikolata ve kakao ekleyin: Isınan süte doğranmış çikolataları ve kakaoyu ekleyin. Çikolatalar tamamen eriyene kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Tatlandırın: Karışıma şekeri ve vanilya özütünü ekleyip iyice karıştırın. Tüm malzemeler birleşene kadar karıştırmaya devam edin.
Servis edin: Sıcak çikolatayı fincanlara dökün ve üzerine krem şanti veya mini marshmallow ekleyerek servis yapın.
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