Ev yapımı yumurtasız mayonez tarifi... Hazırları aratmayan enfes mayonez tarifinin püf noktaları!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 23:40

Güncelleme: 28.11.2024 - 23:40

Yumurta kullanmadan da lezzetli ve kıvamlı bir mayonez hazırlamak mümkün. Akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilen bu sos evde hem de yumurta eklemeden hazırlanabilir. İşte yumurtasız mayonez tarifi...

MALZEMELER

1/2 su bardağı soğuk süt (tercihen tam yağlı)

1 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek ya da zeytinyağı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu ya da elma sirkesi

1 çay kaşığı hardal (isteğe bağlı, lezzet katmak için)

YAPILIŞI

Blender ya da el mikseri kullanacağınız bir kaba soğuk sütü koyun. Üzerine sıvı yağı ekleyin.

Yüksek hızda çırpmaya başlayın. Karışım hızla koyulaşacak ve mayonez kıvamına gelecektir. Bu işlem genellikle 1-2 dakika sürer.

Kıvam aldıktan sonra tuz, şeker, limon suyu (ya da sirke) ve hardalı ekleyin. Kısa bir süre daha çırparak malzemelerin tamamen karışmasını sağlayın.

Tadına bakın ve dilerseniz biraz daha limon suyu, sirke ya da tuz ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız mayonezi bir cam kavanoza aktarın. Buzdolabında saklayın ve 4-5 gün içinde tüketin.