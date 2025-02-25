Evde Alman usulü sosisli tarifi
Alman mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan Bratwurst, lezzetli sosislerin ızgarada pişirilip özel soslar ve ekmekle buluştuğu doyurucu bir tariftir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis sosisli, özellikle hardal ve lahana turşusuyla mükemmel bir uyum yakalar. İşte Alman usulü sosisli tarifi!
Almanya'nın en meşhur sokak lezzetlerinden biri olan Bratwurst, özel baharatlarla harmanlanmış sosislerin ızgarada pişirilerek servis edildiği nefis bir yemektir. Genellikle hardal, sauerkraut (lahana turşusu) ve taze ekmekle birlikte sunulan bu lezzet, Alman mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Alman usulü sosisli tarifi!
Malzemeler
- 4 adet Bratwurst (Alman sosisi)
- 4 adet sosisli ekmeği
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı hardal tohumu
- ½ su bardağı sauerkraut (lahana turşusu)
- 2 yemek kaşığı Dijon hardalı
- 1 yemek kaşığı mayonez
- 1 yemek kaşığı ketçap
Yapılışı
Sosisleri hazırlayın: Izgara veya döküm tava üzerinde orta ateşte Bratwurst sosislerini 8-10 dakika boyunca çevirerek pişirin. Dışı hafif kızarınca ocaktan alın.
Ekmekleri ısıtın: Tereyağını bir tavada eritin ve sosisli ekmeklerini hafifçe kızartın.
Sosu hazırlayın: Dijon hardalı, mayonez ve ketçabı bir kasede karıştırın.
Servis edin: Kızarmış ekmeğin içine pişen sosisleri yerleştirin. Üzerine sauerkraut ekleyin ve hazırladığınız sosu gezdirin.
Afiyet olsun!
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