Evde kolay ve lezzetli: MasterChef midye tava tarifi

Midye tava, özellikle sahil kasabalarında ve balık restoranlarında severek tüketilen, hafif baharatlı ve çıtır kaplamasıyla öne çıkan enfes bir ara sıcak. Yanında tarator sosla servis edildiğinde hem misafir sofralarının yıldızı olur hem de balık sofralarına şık bir dokunuş katar. Peki, evde kolay yapılan ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır MasterChef midye tava tarifi...

Malzemeler

20–25 adet temizlenmiş midye eti

1 su bardağı un

1 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 şişe soda

Kızartmak için ayçiçek yağı

Tarator Sosu için

1 su bardağı ceviz içi

1 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

4–5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

Tuz

Yapılışı