Evde kolay ve lezzetli: MasterChef midye tava tarifi

14.08.2025 10:30:00
Midye tava, özellikle sahil kasabalarında ve balık restoranlarında severek tüketilen, hafif baharatlı ve çıtır kaplamasıyla öne çıkan enfes bir ara sıcak. Yanında tarator sosla servis edildiğinde hem misafir sofralarının yıldızı olur hem de balık sofralarına şık bir dokunuş katar. Peki, evde kolay yapılan ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır  MasterChef midye tava tarifi...

Malzemeler

  • 20–25 adet temizlenmiş midye eti
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 şişe soda 
  • Kızartmak için ayçiçek yağı

Tarator Sosu için

  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 diş sarımsak
  • 2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)
  • 4–5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı sirke veya limon suyu
  • Tuz

Yapılışı

  1. Midye etlerini güzelce yıkayın, fazla suyunu süzün.
  2. İsteğe göre hafif tuz ve karabiber serpip karıştırın.
  3. Cevizi, sarımsağı ve bayat ekmek içini rondodan geçirin.
  4. Zeytinyağı, sirke/limon suyu ve tuzu ekleyip krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
  5. Un ve mısır ununu bir kapta karıştırın.
  6. Soda veya su ekleyerek akışkan ama çok sulu olmayan bir hamur elde edin.
  7. Midye etlerini harca bulayın.
  8. Kızgın ayçiçek yağında altın rengini alana kadar kızartın.
  9. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
  10. Sıcak midye tavaları yanında tarator sos ile servis edin.
