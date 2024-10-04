Evde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel lezzet: Cevizli sucuk tarifi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 19:16

Güncelleme: 04.10.2024 - 19:16

Cevizli sucuk, Anadolu mutfağının vazgeçilmez geleneksel tatlarından biri olup, özellikle kış aylarında enerji verici bir atıştırmalık olarak tüketilir. Halk arasında “şeker sucuğu” olarak da bilinen bu lezzet, ceviz ve üzüm pekmezi gibi tamamen doğal malzemelerle hazırlanır. Hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de besleyici özellikleriyle dikkat çeken cevizli sucuk, doğal içerikleriyle de sağlıklı bir alternatif sunar. Peki, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes cevizli sucuk tarifi...

CEVİZLİ SUCUK TARİFİ

Malzemeler

1/2 çay bardağı nişasta

1/2 çay bardağı un

1/2 su bardağı şeker

1 su bardağı üzüm pekmezi

2 su bardağı su

1 su bardağı ceviz (aralarına koymak için)

CEVİZLİ SUCUK YAPILIŞI

İlk olarak, geniş bir tencereye pekmez ve suyu ekleyin, ardından karışımı güzelce çırparak birleştirin.

Karışımın üzerine un, nişasta ve şekeri de ilave ederek kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Bu aşamada topaklanma olmamasına dikkat edin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar sürekli karıştırın.

Pişirdiğiniz sıcak harcı bir yağlı kağıt üzerine dökün ve kaşığın arka yüzüyle harcı ince bir tabaka olacak şekilde yayın.

Üzerine bolca ceviz serpiştirip iki kat ceviz dizdiğinizden emin olun.

Sonrasında dikkatlice rulo şeklinde sarın.

Bu şekilde yaklaşık 3-4 saat bekleterek cevizli sucuğun lezzetinin iyice oturmasını sağlayın.

Rulo şeklindeki sucuğu dilimledikten sonra 1-2 saat daha kurumasını bekleyin.

Böylece cevizli sucuk servise hazır hale gelecektir.

Afiyet olsun!