Evde kolayca hazırlayın: Mis kokulu reyhan şerbeti

Yaz sofralarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan reyhan şerbeti, mis gibi kokusu ve mor rengiyle hem göze hem damağa hitap ediyor. Ferahlatıcı etkisi, hafif ekşi-tatlı aroması ve sağlığa faydalarıyla reyhan şerbeti, evde kolayca hazırlanabilecek doğal bir içecek alternatifi.

MALZEMELER

1 büyük demet mor reyhan

1 su bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir)

1 çay kaşığı limon tuzu (veya 1 limonun suyu)

6 su bardağı kaynar su

İsteğe bağlı: bir parça çubuk tarçın, 3–4 adet karanfil

YAPILIŞI

Reyhan yapraklarını yıkayıp fazla suyunu süzdürün.

Büyük bir kaba reyhanları alın, üzerine şekeri ve limon tuzunu (veya limon suyunu) ekleyin.

Kaynar suyu reyhanların üzerine dökün. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

Dilerseniz çubuk tarçın ve karanfilleri de ekleyin.

Kapağını kapatıp 1–2 saat kadar dinlendirin; bu sırada renginin ve aromasının suya geçtiğini göreceksiniz.

Şerbeti süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.