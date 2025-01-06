Kış aylarının vazgeçilmezi: Kesme aşı çorbası tarifi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:16

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:16

Anadolu mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan Kesme Aşı Çorbası, sıcak bir kâse mutluluk sunar. Özellikle kış aylarında iç ısıtan, besleyici ve doyurucu bu çorba, el açması hamuruyla damaklarda iz bırakır. İşte adım adım Kesme Aşı Çorbası tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

7-8 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber, nane (isteğe bağlı)

Hamur için:

1,5 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

Bir tutam tuz

Hazırlık Aşamaları:

1. Hamurun Hazırlanması:

Unu bir kaba alın, tuz ekleyin ve ortasını açarak yumurtayı kırın.

Azar azar su ekleyerek sert bir hamur yoğurun.

Hamuru 15-20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru incecik açın ve şeritler halinde kesin. Şeritleri küçük karelere ayırın.

2. Çorbanın Yapımı:

Tencereye sıvı yağı koyun ve doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Üzerine mercimek ve bulguru ekleyin, karıştırın.

Sıcak suyu ilave edip karışımı kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başlayınca hazırladığınız hamur parçalarını azar azar tencereye ekleyin.

Hamurlar pişene kadar kısık ateşte 15-20 dakika kaynatın.

3. Servis:

Tuz ve baharatları ekleyin, karıştırın.

Üzerine tereyağında kızdırılmış nane dökerek sıcak servis yapın.