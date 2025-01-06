Ev yapımı portakallı puding tarifi... Ferahlatan lezzet!
Artan portakallar ile hazırlanabilecek bu pratik puding tarifi ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı hazırlamak mümkün. İşte enfes portakallı puding tarifi...
Taze portakalın nefis aromasıyla hazırlayabileceğiniz ev yapımı portakallı puding, hafif ve pratik bir seçenek... İşte enfes portakallı puding tarifi!
MALZEMELER
2 su bardağı süt
1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye süt ve taze sıkılmış portakal suyunu dökün.
Karışıma toz şeker ve nişastayı ekleyin.
Tüm malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın, topaklanma olmamasına dikkat edin.
Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyerek karıştırın.
İsterseniz vanilini de bu aşamada ekleyebilirsiniz.
Tencereyi orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.
Karışım kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırmayı bırakmayın.
Kıvam alan pudingi ocaktan alın ve hafifçe ılınmasını bekleyin.
Puding karışımını kaselere veya bardaklara paylaştırın.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
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