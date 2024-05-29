Yayınlanma: 29.05.2024 - 21:33

Güncelleme: 29.05.2024 - 21:33

Midye tava, özellikle sahil bölgelerinin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biridir. Altın sarısı rengi ve çıtır çıtır dokusuyla herkesin beğenisini kazanan bu lezzeti evde de yapmak mümkün. Taze midye ve basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tarifle, dışarıda yediğiniz o nefis midye tavanın aynısını mutfağınızda yaratabilirsiniz. İşte evde midye tava tarifi.

Malzemeler

500 gram temizlenmiş midye içi

1 su bardağı un

1/2 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kırmızı biber

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

Kızartma için sıvı yağ (ayçiçek yağı veya zeytinyağı)

Limon dilimleri (servis için)

Hazırlık

Midyelerin Hazırlanması:

Temizlenmiş midye içlerini iyice yıkayın ve süzülmeye bırakın. Kağıt havlu ile hafifçe kurulayarak fazla suyunu alın.

Un Karışımının Hazırlanması:

Bir kapta un, mısır unu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi karıştırın. Bu karışım, midyelerin çıtır çıtır olmasını sağlayacak.

Yumurta ve Süt Karışımının Hazırlanması:

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın ve sütü ekleyerek karıştırın.

Midyelerin Hazırlanması:

Midye içlerini önce unlu karışıma bulayın, ardından yumurta ve süt karışımına batırın. Tekrar unlu karışıma bulayarak kızartmaya hazır hale getirin.

Kızartma:

Derin bir tavada veya fritözde yağı ısıtın. Yağın iyice kızgın olduğundan emin olun (yaklaşık 180 derece).

Hazırladığınız midyeleri dikkatlice sıcak yağa bırakın ve altın sarısı rengine ulaşana kadar kızartın. Bu işlem yaklaşık 2-3 dakika sürecektir.

Kızaran midyeleri kağıt havlu serili bir tabağa alın ve fazla yağını süzdürün.

Servis

Midye tavanızı sıcak olarak, limon dilimleri ve isteğe bağlı olarak yanında tarator sos ile servis edin.