Şipşak hazırlanan enfes lezzet: Lavaş tost tarifi...
Kahvaltılık lavaş tost, hem lezzetli hem de doyurucu bir seçenek olarak sofraları süslüyor. Peki, şipşak hazırlanan bu pratik lezzet nasıl yapılır? işte lavaş tost tarifi...
Lavaş ile hazırlanan dışı çıtır ve içi bol malzemeli tostlar, pratik yemek arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Hem lezzetli hem de kolay hazırlanan bu tarif, herkesin beğenisini kazanıyor. Peki, şipşak hazırlanan bu kahvaltılık enfes lezzet nasıl yapılır? işte lavaş tost tarifi...
LAVAŞ TOST TARİFİ
Malzemeler:
1 adet lavaş
2 yemek kaşığı domates püresi
1 tatlı kaşığı kekik
5 dilim kaşar peyniri
6 dilim sucuk (kızarmış)
2 dilim domates
1 adet köy biberi (ikiye bölünmüş)
LAVAŞ TOST YAPILIŞI
Tost makinesinin üstünü ve altını kaplayacak şekilde yağlı kağıt kesin ve tost makinesinin içine yerleştirin.
Lavaşı yağlı kağıdın üzerine koyun.
Domates püresini lavaşın iç kısmına güzelce sürün ve üzerine kekiği serpin.
Kaşar peynirinin yarısını lavaşın alt kısmında kalacak şekilde yerleştirin.
Kızartmış olduğunuz sucuk dilimlerini kaşarların üzerine koyun.
Domates dilimlerini ve köy biberlerini de yerleştirdikten sonra kalan kaşarları da üzerine ekleyin ve lavaşı yarım ay olacak şekilde kapatın.
Yağlı kağıdın arasında kalacak şekilde tost makinesinin yüksek ısı ayarında 5 dakika kadar pişirin ve ardından sıcak servis edin.
Afiyet olsun!
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