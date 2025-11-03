Evde pastane lezzeti: 15 dakikada çikolatalı cookie yapımı

Kahve veya sütle mükemmel uyum sağlayan çikolatalı cookie, Amerika’dan dünyaya yayılan en sevilen kurabiye türlerinden biri. Evde yapımı oldukça kolay ve birkaç basit malzemeyle mükemmel sonuç elde etmek mümkün.

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı toz şeker

1 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

2 su bardağı un

1 su bardağı damla çikolata (isteğe göre sütlü veya bitter)

YAPILIŞI

Tereyağı, esmer şeker ve toz şekeri karıştırma kabında krema haline gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve vanilini ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın, ardından karışıma yavaş yavaş ekleyin.

Hamur toparlanınca damla çikolatayı ilave edip spatula ile karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10–12 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan cookieleri 5 dakika kadar dinlendirin; dışı kıtır, içi yumuşak kıvam tam da bu noktada