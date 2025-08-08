Evde taş fırın lezzetinde lahmacun tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun, incecik hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Taş fırınlarda pişen geleneksel lezzeti evde yakalamak ise doğru hamur kıvamı, dengeli baharat kullanımı ve yüksek ısıda pişirme teknikleriyle mümkün. İşte ustasından evde lahmacun yapmanın püf noktaları ve adım adım tarifi.
Malzemeler
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 paket instant maya (10 g)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
- 300 g orta yağlı kıyma
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- ½ demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- ½ çay bardağı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Ilık suya maya ve şekeri ekleyin, 5 dakika bekletin.
- Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin. Maya karışımını ekleyip yoğurun.
- Yumuşak bir hamur elde edin, üzerini örtüp 45 dakika mayalandırın.
- Domates, biberler, soğan, sarımsak ve maydanozu ince ince doğrayın veya rondodan geçirin.
- Kıymayla birlikte salçalar, baharatlar ve zeytinyağını ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya ayırın.
- Her parçayı unlanmış tezgahta ince yuvarlak şekilde açın.
- Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız harcı ince bir tabaka halinde yayın.
- Önceden 250°C’ye ısıtılmış fırında, pizza taşında veya yağsız tavada 5-6 dakika pişirin.
- Fırından çıkan lahmacunları limon ve bol yeşillikle sıcak servis edin.