Evde taş fırın lezzetinde lahmacun tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun, incecik hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Taş fırınlarda pişen geleneksel lezzeti evde yakalamak ise doğru hamur kıvamı, dengeli baharat kullanımı ve yüksek ısıda pişirme teknikleriyle mümkün. İşte ustasından evde lahmacun yapmanın püf noktaları ve adım adım tarifi.

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

300 g orta yağlı kıyma

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

½ demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

½ çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı