Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Yalancı tavukgöğsü tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:45

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:45

Türk mutfağının sevilen sütlü tatlılarından biri olan tavukgöğsü, adını tarifinde kullanılan gerçek tavuk etinden alır. Ancak, günümüzde pek çok kişi daha pratik ve tavuksuz bir versiyonunu yapmayı tercih eder. İşte tam da bu noktada "yalancı tavukgöğsü" devreye girer. Hem hafif hem de yapımı kolay olan bu tatlı, yumuşacık dokusu ve sütlü lezzetiyle herkesin beğenisini kazanır. Peki, evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz yalancı tavukgöğsü tarifi...

YALANCI TAVUKGÖĞSÜ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

1 paket vanilin

YALANCI TAVUKGÖĞSÜ YAPILIŞI

Orta boy bir tencereye tereyağını alın ve eritin.

Ardından unu ekleyerek kısık ateşte kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Unun yanmamasına dikkat edin; hafif sarımsı bir renk alması yeterlidir.

Kavrulan unun üzerine yavaş yavaş sütü ekleyin ve bir yandan da çırpıcıyla hızlıca karıştırın.

Şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin.

Karışım koyulaşana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin ve birkaç dakika mikserle çırpın.

Bu işlem tatlının daha pürüzsüz ve kıvamlı olmasını sağlar.

Hazırladığınız muhallebiyi hafif ıslattığınız bir borcama veya tepsiye dökün ve spatula ile düzleştirin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra tatlıyı buzdolabına kaldırın ve en az 3-4 saat dinlendirin.

Yalancıtavuk göğsünü dilimleyerek tarçın, Hindistan cevizi veya fındık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!