Pilavın yanına çok yakışan: Çoban Kebabı tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:45

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:45

Türk mutfağının en klasik ve sevilen kebaplarından biri olan çoban kebabı, özellikle et ve sebze sevenlerin favorisi! Kendi suyunda pişen etlerin aroması, sebzelerin lezzetiyle birleşerek muhteşem bir yemek ortaya çıkarıyor. Üstelik yanında tane tane dökülen bir pirinç pilavıyla tam bir ziyafet sofrası kurabilirsiniz. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz çoban kebabı tarifi!

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet patates (küp doğranmış)

2 adet havuç (halka doğranmış)

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın, kuşbaşı doğranmış etleri ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Üzerine doğranmış biberleri ekleyip sotelemeye devam edin.

Salçayı ekleyip karıştırın, ardından rendelenmiş domatesleri ekleyerek birkaç dakika pişirin.

Küp doğranmış patates ve halka doğranmış havuçları ekleyin.

Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyin.

Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ekleyerek kapağını kapatın ve kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Yemeğinizi sıcak olarak servis edin, yanında pirinç pilavı ve yoğurt ile muhteşem bir uyum yakalayabilirsiniz.