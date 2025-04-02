Alışverişe çıkmaya gerek yok: Evdeki malzemelerle kolay tatlı tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:41

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:41

Tatlı kriziniz tuttu ama markete gitmek istemiyor musunuz? Evde bulunan basit malzemelerle pratik ve lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz! İşte süt, şeker ve un gibi temel malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif...

MALZEMELER

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Üzeri için kakao, tarçın veya fındık kırığı

YAPILIŞI

Un ve Şekeri Kavurun: Orta boy bir tencerede unu ve şekeri karıştırın. Ocağa alıp hafifçe kavurun.

Sütü Ekleyin: Yavaş yavaş sütü ekleyerek çırpıcıyla sürekli karıştırın. Topaklanmaması için kısık ateşte pişirin.

Koyulaşınca Yağı ve Vanilini Katın: Karışım koyulaşmaya başladığında tereyağı ve vanilini ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Tatlıyı Soğutun: Karışımı kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Süsleyin ve Servis Edin: Üzerine kakao, tarçın ya da fındık kırığı serperek servis edin.