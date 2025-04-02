Alışverişe çıkmaya gerek yok: Evdeki malzemelerle kolay tatlı tarifi
Tatlı krizine çözüm! Alışveriş yapmadan, evdeki malzemelerle hızlı ve lezzetli bir tatlı hazırlayın.
Tatlı kriziniz tuttu ama markete gitmek istemiyor musunuz? Evde bulunan basit malzemelerle pratik ve lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz! İşte süt, şeker ve un gibi temel malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif...
MALZEMELER
- 2 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
- Üzeri için kakao, tarçın veya fındık kırığı
YAPILIŞI
Un ve Şekeri Kavurun: Orta boy bir tencerede unu ve şekeri karıştırın. Ocağa alıp hafifçe kavurun.
Sütü Ekleyin: Yavaş yavaş sütü ekleyerek çırpıcıyla sürekli karıştırın. Topaklanmaması için kısık ateşte pişirin.
Koyulaşınca Yağı ve Vanilini Katın: Karışım koyulaşmaya başladığında tereyağı ve vanilini ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.
Tatlıyı Soğutun: Karışımı kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Süsleyin ve Servis Edin: Üzerine kakao, tarçın ya da fındık kırığı serperek servis edin.
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