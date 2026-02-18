Evdeki malzemelerle 'taş fırın lezzetinde': Sıcacık ramazan pidesi tarifi...

İftar saatinin yaklaşmasıyla uzayan o fırın kuyruklarını unutun. Mutfağınızı mis susam kokusuyla saracak, dışı çıtır, içi yumuşacık "gerçek Ramazan pidesi" tarifi sofranın yıldızı olmaya aday...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4.5 - 5 su bardağı un (Kontrollü ekleyin, çok sert olmasın)

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı su

Süsleme:

Bolca susam ve çörek otu

TARİF

Yoğurma kabına ılık sütü, ılık suyu, şekeri ve mayayı alın. Karıştırıp üzerini kapatın ve 5-10 dakika mayanın köpürmesini bekleyin.

Sıvı karışımın içine yağı ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave edin. Dikkat: Hamurunuz ele hafif yapışan, oldukça yumuşak bir kıvamda olmalı. Unu fazla kaçırırsanız pideniz sert olur. En az 10 dakika yoğurun.

Hamurun üzerini streç filmle kapatıp sıcak bir ortamda 40-45 dakika, hamur iki katına çıkana kadar mayalandırın.

Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün (2 adet pide çıkar). Yağlı kağıt serili fırın tepsisine un veya galeta unu serpip hamuru koyun. Elinizle hafifçe büyütün ama tam şeklini vermeyin. Üzerini örtüp tepside 15-20 dakika daha bekletin.

Bir kasede yumurta sarısı, yoğurt, yağ ve suyu çırpın. Bu sos pidenin o nar gibi kızarmasını sağlar.

Tepside kabaran hamurun üzerine sosu elinizle bolca sürün. Parmak uçlarınızı sosa batırıp önce kenarlara bir daire çizin, sonra ortasına kare veya baklava dilimi şeklinde o meşhur "tırnak izlerini" derinlemesine yapın.

Üzerine bolca susam ve çörek otu serpin.

Fırınınızı önceden 200-220 dereceye (çok sıcak olmalı) ısıtın. Fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kapla su koyun (oluşan buhar pidenin kurumasını önler). Pideleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.