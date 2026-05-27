Farklı patates tarifi arayanlara: Akordiyon patates tarifi

Son yıllarda sosyal medyada da popüler hale gelen akordiyon patates, klasik patates tariflerine farklı bir dokunuş getiriyor. İnce dilimlenerek açılan yapısı sayesinde baharatları içine hapseden bu tarif, özellikle fırında pişirildiğinde çıtır bir doku kazanıyor.

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Kekik

İsteğe bağlı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patatesler iyice yıkanır ve kabukları soyulmadan kullanılacaksa fırça ile temizlenir. Ardından altına ve üstüne zarar vermeden ince dilimler atılarak akordiyon formu verilir.

Hazırlanan patatesler zeytinyağı ve baharatlarla iyice harmanlanır. Dilimlerin arasına yağ ve baharatın girmesi sağlanır.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler yumuşayıp dışı kızarana kadar pişirilir. Pişmeye yakın üzerine kaşar peyniri serpilerek erimesi sağlanabilir.