Farklı patates tarifi arayanlara: Akordiyon patates tarifi

27.05.2026 23:41:00
Haber Merkezi
Dilimlenmiş formuyla hem görsel hem de lezzet açısından dikkat çeken akordiyon patates, fırında ya da tavada kolayca hazırlanabilen pratik bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.
Son yıllarda sosyal medyada da popüler hale gelen akordiyon patates, klasik patates tariflerine farklı bir dokunuş getiriyor. İnce dilimlenerek açılan yapısı sayesinde baharatları içine hapseden bu tarif, özellikle fırında pişirildiğinde çıtır bir doku kazanıyor.

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber
  • Kekik
  • İsteğe bağlı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patatesler iyice yıkanır ve kabukları soyulmadan kullanılacaksa fırça ile temizlenir. Ardından altına ve üstüne zarar vermeden ince dilimler atılarak akordiyon formu verilir.

Hazırlanan patatesler zeytinyağı ve baharatlarla iyice harmanlanır. Dilimlerin arasına yağ ve baharatın girmesi sağlanır.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patatesler yumuşayıp dışı kızarana kadar pişirilir. Pişmeye yakın üzerine kaşar peyniri serpilerek erimesi sağlanabilir.

